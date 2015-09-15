Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.
Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".
Editor AzeriАвтор новости
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