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    Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".

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