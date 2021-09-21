Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и учеными
Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и ученымиПомощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и учеными из Грузии.
Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и учеными из Грузии.
Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Х.Гаджиев.
"Я рад приветствовать журналистов, блогеров и ученых из соседней Грузии. У нас состоялся искренний и обширный обмен мнениями по региональным вопросам. Грузинские друзья посетят Восточный Зангезур и экономические зоны Карабаха, особенно Шушу и Агдам", - сказал Гаджиев.
Pleased to welcome journalists, bloggers, academicians from neighboring Georgia. We had friendly and broad exchange of views on wide ranging regional issues. Georgian friends will also visit Eastern Zangazur and Karabakh Economic Zones, particularly Shusha and Agdam. pic.twitter.com/V8KYSvJ196