Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и учеными

Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и учеными из Грузии.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Х.Гаджиев.

"Я рад приветствовать журналистов, блогеров и ученых из соседней Грузии. У нас состоялся искренний и обширный обмен мнениями по региональным вопросам. Грузинские друзья посетят Восточный Зангезур и экономические зоны Карабаха, особенно Шушу и Агдам", - сказал Гаджиев.