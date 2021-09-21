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Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и учеными

Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и учеными Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и учеными из Грузии.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 01:35
Хикмет Гаджиев встретился с грузинскими журналистами, блогерами и учеными
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и учеными из Грузии.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Х.Гаджиев.

"Я рад приветствовать журналистов, блогеров и ученых из соседней Грузии. У нас состоялся искренний и обширный обмен мнениями по региональным вопросам. Грузинские друзья посетят Восточный Зангезур и экономические зоны Карабаха, особенно Шушу и Агдам", - сказал Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev gürcü jurnalistlər, bloqerlər və akademiklərlə görüşüb

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