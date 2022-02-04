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Халаф Халафов: Украинско-азербайджанская дружба еще более окрепнет

Халаф Халафов: Украинско-азербайджанская дружба еще более окрепнет "Празднование 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной является важным и знаменательным событием. Связи между нашими странами были установлены еще во времена Азербайджанской Демократической Республики. Новый этап в отношениях нача
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 16:40
Халаф Халафов: Украинско-азербайджанская дружба еще более окрепнет

"Празднование 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной является важным и знаменательным событием. Связи между нашими странами были установлены еще во времена Азербайджанской Демократической Республики. Новый этап в отношениях начался с 1993 года. Обе страны поддерживают территориальную целостность друг друга. Украинско-азербайджанская дружба успешно выдержала испытание временем. Я верю, что эта дружба еще более окрепнет".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов 4 февраля на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Подчеркнув рост товарооборота между нашими странами, заместитель министра отметил, что помимо политической и экономической сфер развиваются связи в гуманитарной и культурной областях.

Говоря о роли диаспор и парламентов в углублении отношений между странами, Х.Халафов отметил, что в Харькове и Шамахы действуют дипломатические корпусы.

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Версия на английском языке Deputy FM: Ukrainian-Azerbaijani friendship will become even stronger
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Ukrayna-Azərbaycan dostluğu daha da möhkəmlənəcək"

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