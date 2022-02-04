Халаф Халафов: Украинско-азербайджанская дружба еще более окрепнет

"Празднование 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной является важным и знаменательным событием. Связи между нашими странами были установлены еще во времена Азербайджанской Демократической Республики. Новый этап в отношениях нача

"Празднование 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной является важным и знаменательным событием. Связи между нашими странами были установлены еще во времена Азербайджанской Демократической Республики. Новый этап в отношениях начался с 1993 года. Обе страны поддерживают территориальную целостность друг друга. Украинско-азербайджанская дружба успешно выдержала испытание временем. Я верю, что эта дружба еще более окрепнет".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов 4 февраля на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Подчеркнув рост товарооборота между нашими странами, заместитель министра отметил, что помимо политической и экономической сфер развиваются связи в гуманитарной и культурной областях.

Говоря о роли диаспор и парламентов в углублении отношений между странами, Х.Халафов отметил, что в Харькове и Шамахы действуют дипломатические корпусы.