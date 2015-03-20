Госсекретарь США поздравил c праздником Новруз

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поздравил все отмечающие Новруз народы с праздником. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в праздничном послании Госсекретаря говорится, что этот праздник отмечают по всему миру, в Азии, на Кавказе, регионе Персидского залива, а также США.

"Веками миллионы людей собирались каждый год, чтобы радоваться приходу весны и принять участие в традициях, которые символизируют день весеннего равноденствия, как начало нового года", - отмечается в обращении Д. Керри.

"В праздник Новруз мы с нетерпением ждем нового. Пусть дух примирения поможет преодолеть прошлые разногласия и дух надежды проложит путь новому росту и возможностям", - заявил Д. Керри.

В обращении Госсекретарь США также выразил надежду на то, что лидеры Ирана "смогут сделать правильный выбор в текущих переговорах по ядерной проблеме, и этот новый год и эта весна принесут лучшее будущее иранскому народу и всему миру".