Госпогранслужба о ситуации в Кешикчидаг

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана всегда стоит на страже государственной границы.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-центром Государственной пограничной службы.

"Как известно, была получена информация о намерении совершения группой граждан Грузии провокационных действий, направленных на нарушение госграницы 4 июня 2020 года. В результате превентивных мер, осуществленных Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Грузинской пограничной службой, на территории Государственного историко - культурного заповедника "Кешикчидаг" на азербайджано-грузинской государственной границе не было зафиксировано никаких инцидентов провокационного характера", - говорится в сообщении.