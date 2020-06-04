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Госпогранслужба о ситуации в Кешикчидаг

Госпогранслужба о ситуации в Кешикчидаг

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана всегда стоит на страже государственной границы.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-центром Государственной пограничной службы.  

"Как известно, была получена информация о намерении совершения группой граждан Грузии провокационных действий, направленных на нарушение госграницы 4 июня 2020 года. В результате превентивных мер, осуществленных Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Грузинской пограничной службой, на территории Государственного историко - культурного заповедника "Кешикчидаг" на азербайджано-грузинской государственной границе не было зафиксировано никаких инцидентов провокационного характера", - говорится в сообщении. 

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