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Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха

Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября встретился с албанским коллегой Игли Хасани.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 22:41
Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября встретился с албанским коллегой Игли Хасани.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, а также возможности партнерства в рамках международных организаций. Было выражено удовлетворение наблюдающейся в последнее время интенсивностью контактов на высоком уровне, в том числе взаимных визитов между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, а также о причинах, обусловивших локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе Азербайджана, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о шагах, предпринятых в направлении реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что подстрекательские и провокационные действия Армении и так называемого режима, установленного на наших территориях, несмотря на усилия Азербайджана посредством привлеченных международных партнеров, вызывали напряженность в регионе. Было отмечено, что осуществленные Азербайджаном мероприятия были направлены на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении, разоружение и вывод остатков армянских вооруженных сил с целью обеспечения безопасности на наших суверенных территориях, что полностью соответствует международному праву и нашей Конституции.

Отметив, что сегодня в регионе появилась историческая возможность реинтеграции жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения, министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что встреча в Евлахе принесет положительные результаты.

На встрече стороны также обменялись мнениями по энергетическим, торговым, экономическим вопросам, стоящим на повестке дня между двумя странами, по существующим инвестиционным возможностям, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Albaniyanın XİN başçıları Qarabağın erməniəsilli sakinlərinin reinteqrasiyasını müzakirə ediblər

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