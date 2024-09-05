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Глава торговой палаты: Италия готова участвовать в восстановлении Карабаха

Глава торговой палаты: Италия готова участвовать в восстановлении Карабаха Италия может принять участие в восстановлении Карабаха по многим направлениям.
Внешняя политика
5 сентября 2024 г. 11:21
Глава торговой палаты: Италия готова участвовать в восстановлении Карабаха

Италия может принять участие в восстановлении Карабаха по многим направлениям.

Как сообщает Report из Рима, об этом журналистам заявила глава Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

По ее словам, товарооборот между Азербайджаном и Италией всегда развивался по нарастающей.

"С 2013 года наш товарооборот составлял более 8 миллиардов долларов. Но в последние несколько лет, особенно после открытия TAP, мы увидели постоянный рост показателя. Таким образом, можно сказать, что экспорт газа добавил свою ценность к товарообороту, в результате чего мы наблюдали рост товарооборота до 17 миллиардов", - отметила она.

Тральди отметила, что сейчас цель итальянского правительства в отношениях с Азербайджаном - увеличение доли экспорта: "Между импортом из Азербайджана и экспортом есть большая разница. Экспорт из Италии в Азербайджан находится на низком уровне. Но есть много возможностей для сотрудничества".

По словам Тральди, для итальянских компаний открывается все больше возможностей в Азербайджане, особенно в Карабахе. "Италия всегда поддерживала Азербайджан в вопросе Карабаха. Мы можем участвовать в восстановлении Карабаха во многих аспектах", - сказала она.

Она подчеркнула, что рабочий визит президента Ильхама Алиева в Италию имеет очень важное значение с точки зрения развития двусторонних отношений:"Отношения между лидерами двух стран находятся на высоком уровне. Президент Италии посетил Баку в 2018 году, а в феврале 2020 года, незадолго до начала пандемии COVID19, состоялся очень важный визит президента Азербайджана в Италию. Взаимные визиты оказывают очень положительное влияние на двусторонние отношения".

Глава палаты подчеркнула, что сейчас они сосредоточены на привлечении инвестиций в Азербайджан.

"Мы делаем это разными способами, стараемся продвигать инвествозможности Азербайджана в Италии. У нас есть несколько проектов в этом направлении, в рамках которых мы очень тесно сотрудничаем с инвестиционными компаниями Азербайджана, AZPROMO и Министерством экономики страны", - сказала Тральди.

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Версия на английском языке Italy ready to participate in reconstruction of Azerbaijan's Karabakh, chamber of commerce says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İtaliya Ticarət Palatasının rəhbəri: İtaliya Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak edə bilər

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