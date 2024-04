Глава МИД Швеции: Процесс делимитации между Баку и Ереваном – хорошая новость для региона Южного Кавказа

Решение, принятое по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран, является хорошей новостью как для них, так и для всего региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Благодаря этому позитивному развитию мы можем увидеть значительный прогресс в области экономического развития, инфраструктуры и роста в регионе. Швеция полностью привержена этой цели", - говорится в публикации.