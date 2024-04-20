Глава МИД Швеции: Процесс делимитации между Баку и Ереваном – хорошая новость для региона Южного Кавказа
Глава МИД Швеции: Процесс делимитации между Баку и Ереваном – хорошая новость для региона Южного КавказаРешение, принятое по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран, является хорошей новостью как для них, так и для всего региона Южного Кавказа.
Решение, принятое по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран, является хорошей новостью как для них, так и для всего региона Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
"Благодаря этому позитивному развитию мы можем увидеть значительный прогресс в области экономического развития, инфраструктуры и роста в регионе. Швеция полностью привержена этой цели", - говорится в публикации.
Very good news for Armenia and Azerbajdzjan and for the entire region of South Caucasus. From this positive development we might see a lot of progress arrive in the shape of economic development, infrastructure and growth for the region. Sweden is fully committed to this… https://t.co/DOe2gfZwUe