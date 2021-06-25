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Глава МИД Румынии: Азербайджан для нас стратегический партнер

Глава МИД Румынии: Азербайджан для нас стратегический партнер “Азербайджан является стратегическим партнером Румынии, и наши двусторонние отношения имеют богатый потенциал”.
Внешняя политика
25 июня 2021 г. 09:20
Глава МИД Румынии: Азербайджан для нас стратегический партнер
Boqdan Auresku
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“Азербайджан является стратегическим партнером Румынии, и наши двусторонние отношения имеют богатый потенциал”.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску написал в Twitter.

Дипломат прибыл в Баку этой ночью вместе с главами МИД Австрии и Литвы Александром Шалленбергом и Габриелиусом Ландсбергисом в рамках турне по Южному Кавказу, который продлится до 26 июня.

“Мы только что приземлились в Баку. Готовимся к встречам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым”, - написал румынский министр.

По словам Б.Ауреску, визит даёт хорошую возможность еще раз подчеркнуть важность сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan is strategic partner for Romania 
Версия на азербайджанском языке Rumıniya XİN başçısı: "Azərbaycan bizim üçün strateji tərəfdaşdır"

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