Глава МИД: Мирные усилия в регионе - показатель начала новой эры

Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры.

Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана" в Университете АДА.

Министр отметил, что возвращение вынужденных переселенцев на родные земли, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, имеет политическое, стратегическое и моральное значение: "Освобожденные земли возрождаются при активном участии главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой".

По словам министра, эти территории постепенно восстанавливаются: "Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры. Урегулирование конфликта играет важную роль в расширении горизонтов внешней политики. Сегодня престиж страны неуклонно растет".