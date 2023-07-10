О нас

Глава МИД: Мирные усилия в регионе - показатель начала новой эры

Глава МИД: Мирные усилия в регионе - показатель начала новой эры Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 10:59
Глава МИД: Мирные усилия в регионе - показатель начала новой эры

Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана" в Университете АДА.

Министр отметил, что возвращение вынужденных переселенцев на родные земли, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, имеет политическое, стратегическое и моральное значение: "Освобожденные земли возрождаются при активном участии главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой".

По словам министра, эти территории постепенно восстанавливаются: "Мирные усилия в регионе являются показателем начала новой эры. Урегулирование конфликта играет важную роль в расширении горизонтов внешней политики. Сегодня престиж страны неуклонно растет".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Peace efforts in the region are a sign of the beginning of a new era 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Regionda sülh səyləri yeni dövrün başlanğıcının göstəricisidir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
10 июля 2023 г. 10:08
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi