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Глава МИД Литвы: ЕС заинтересован в более тесных связях с Азербайджаном

Глава МИД Литвы: ЕС заинтересован в более тесных связях с Азербайджаном “У нас состоялись плодотворные переговоры с руководством Азербайджана в связи с примирением между Азербайджаном и Арменией и принятием очередных шагов для упрочнения "Восточного партнерства".
Внешняя политика
25 июня 2021 г. 14:16
Глава МИД Литвы: ЕС заинтересован в более тесных связях с Азербайджаном
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“У нас состоялись плодотворные переговоры с руководством Азербайджана в связи с примирением между Азербайджаном и Арменией и принятием очередных шагов для упрочнения "Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом сказал находящийся в Баку с визитом член делегации ЕС, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"От имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля заявляем о заинтересованности в более тесных связях с Азербайджаном", - сказал министр.

Министры иностранных дел трех стран-членов ЕС – Австрии, Литвы и Болгарии Александр Шелленберг, Габриэлюс Ландсбергис и Богдан Ауреску прибыли в Баку в рамках тура по Южному Кавказу. Они провели встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами. Министры также посетят Ереван и Тбилиси.

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Версия на английском языке ФотоLithuanian Foreign Minister: EU is interested to establish closer relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоLitvanın XİN başçısı: “Aİ Azərbaycanla daha sıx əlaqələr qurmaqda maraqlıdır”

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