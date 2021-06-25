Глава МИД Литвы: ЕС заинтересован в более тесных связях с Азербайджаном

“У нас состоялись плодотворные переговоры с руководством Азербайджана в связи с примирением между Азербайджаном и Арменией и принятием очередных шагов для упрочнения "Восточного партнерства".

“У нас состоялись плодотворные переговоры с руководством Азербайджана в связи с примирением между Азербайджаном и Арменией и принятием очередных шагов для упрочнения "Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом сказал находящийся в Баку с визитом член делегации ЕС, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"От имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля заявляем о заинтересованности в более тесных связях с Азербайджаном", - сказал министр.

Министры иностранных дел трех стран-членов ЕС – Австрии, Литвы и Болгарии Александр Шелленберг, Габриэлюс Ландсбергис и Богдан Ауреску прибыли в Баку в рамках тура по Южному Кавказу. Они провели встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами. Министры также посетят Ереван и Тбилиси.