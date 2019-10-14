Глава МИД Кыргызстана: Надеюсь, что Туркменистан также вступит в Тюркский совет

Мы придаем большое значение развитию сотрудничества со всеми странами Тюркского совета по ряду сфер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, открывая 7-ую встречу глав МИД организации в Баку.

"На повестке дня организации главной задачей является повышение эффективности экономического сотрудничества, консолидация совместных усилий и взаимоподдержки, что очень актуально сегодня",- сказал глава МИД Кыргызстана.

По словам министра, также "необходимо продолжить усилия Тюркского совета по получению статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и ОИС. Кроме того, важно усилить сотрудничество с такими организациями, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ и других".

Ч. Айдарбеков также подчеркнул, что совместное заявление глав государств Тюркского совета относительно вступления Узбекистана в организацию будет подписано в рамках предстоящего саммита.

"Я надеюсь, что наш партнер Туркменистан также последует примеру Узбекистана и вступит в организацию, что в свою очередь укрепит имидж Совета.

Сегодня на встрече глав МИД мы примем решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя в Фонде культурного наследия Тюркского совета. Кыргызстан приветствует шаги Венгрии по интеграции в организации тюркского мира"-, подытожил он.