Глава МИД Грузии: Готовы продолжать укреплять связи с Азербайджаном
Глава МИД Грузии: Готовы продолжать укреплять связи с Азербайджаном Грузия готова продолжать укреплять связи с Азербайджаном и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества между странами.
Грузия готова продолжать укреплять связи с Азербайджаном и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества между странами.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Очень приятно приветствовать моего дорогого друга и коллегу, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с официальным визитом в Грузии. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном носит особый характер, и мы готовы продолжать укреплять связи и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества", - написал глава МИД.
It was a pleasure to welcome my dear friend and colleague @Bayramov_Jeyhun on his official visit to Georgia. The strategic partnership between and is of a distinctive character, and we are ready to continue fostering ties and explore all the opportunities for further… pic.twitter.com/h6XVXznSNm