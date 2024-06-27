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Глава МИД Грузии: Готовы продолжать укреплять связи с Азербайджаном

Глава МИД Грузии: Готовы продолжать укреплять связи с Азербайджаном Грузия готова продолжать укреплять связи с Азербайджаном и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества между странами.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 14:57
Глава МИД Грузии: Готовы продолжать укреплять связи с Азербайджаном

Грузия готова продолжать укреплять связи с Азербайджаном и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Очень приятно приветствовать моего дорогого друга и коллегу, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с официальным визитом в Грузии. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном носит особый характер, и мы готовы продолжать укреплять связи и изучать все возможности для дальнейшего развития сотрудничества", - написал глава МИД.

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