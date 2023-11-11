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Глава МИД Азербайджана выступил на Арабо-исламском чрезвычайном саммите

Глава МИД Азербайджана выступил на Арабо-исламском чрезвычайном саммите Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на Совместном арабо-исламском чрезвычайном саммите.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 20:48
Глава МИД Азербайджана выступил на Арабо-исламском чрезвычайном саммите

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на Совместном арабо-исламском чрезвычайном саммите.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что продолжение существующей напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта вызывает серьезную озабоченность, особенно в связи с тем, что от нынешней эскалации больше всего страдают гражданские лица. От имени нашей страны выражены соболезнования семьям жертв конфликта.

Было подчеркнуто, что Азербайджан присоединяется к призывам к немедленной деэскалации ситуации, а также немедленному прекращению военных действий, а также воздержания от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего Ближневосточного региона. Было отмечено, что в этом направлении важно мобилизовать все усилия международного сообщества.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) на основе принципа двух государств.

Было отмечено, что Азербайджан внес активный вклад в поиск справедливого решения палестинского вопроса, в том числе в усилия, направленные на преодоление последствий конфликта, чуткость, которую наша страна проявила в период председательства в Движении неприсоединения, а также подчеркнута помощь, оказанная через соответствующие специализированные структуры ООН для удовлетворения гуманитарных нужд палестинского народа. Было также отмечено, что учреждение нашей страной представительского офиса в государстве Палестина (в городе Рамаллах) будет способствовать более тесному сотрудничеству в этом направлении. Было заявлено, что Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную поддержку палестинскому народу.

Было подчеркнуто, что происходящие в последнее время в регионе и в мире события, нынешняя нестабильность напрямую связаны с проблемой двойных стандартов в применении международного права, в связи с чем необходимы реформы международных организаций, в том числе в системе ООН.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан, будучи страной, которая на протяжении почти 30 лет страдала от военной оккупации Армении и конфликта, чувствует поддержку и солидарность Организации исламского сотрудничества (ОИС). Была выражена благодарность за справедливую позицию, проявленную во время конфликта, а также в постконфликтный период, когда азербайджанская сторона сталкивается с двойными стандартами ряда международных организаций.

До сведения участником саммита было доведено, что в результате антитеррористических мероприятий, предпринятых 19-20 сентября текущего года после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец незаконной оккупации наших территорий, в Карабахском регионе было прекращено присутствие армянских вооруженных сил, являющихся остатками периода оккупации, тем самым в регионе появились новые возможности для мира и реинтеграции.

По итогам мероприятия было принято совместное коммюнике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Birgə Ərəb İslam Fövqəladə Sammitində çıxış edib

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