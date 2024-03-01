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Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо

Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо Современный миропорядок рушится, что создает еще большую необходимость в региональном сотрудничестве.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 18:13
Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо

Современный миропорядок рушится, что создает еще большую необходимость в региональном сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в 21 веке" в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Байрамов отметил, что сегодня в мире царит нестабильность: "Региональное сотрудничество сейчас более необходимо. Потому что миропорядок рушится. С этой точки зрения можно сказать, что ОТГ, как организация, имеет большое значение".

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister: World order collapsing, regional cooperation now necessary
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: Beynəlxalq sistem çökür, regional əməkdaşlığa ehtiyac var

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