Глава МИД Азербайджана: Миропорядок рушится, региональное сотрудничество сейчас необходимо

Современный миропорядок рушится, что создает еще большую необходимость в региональном сотрудничестве.

Современный миропорядок рушится, что создает еще большую необходимость в региональном сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в 21 веке" в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Байрамов отметил, что сегодня в мире царит нестабильность: "Региональное сотрудничество сейчас более необходимо. Потому что миропорядок рушится. С этой точки зрения можно сказать, что ОТГ, как организация, имеет большое значение".