Глава Боливии пригласил президента Азербайджана на IV газовый саммит

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на IV газовый саммит Форума стран-экспортеров газа, который состоится в Боливии 20-24 ноября этого года.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, пригласительное письмо на встрече с премьер-министров Артуром Раси-заде вручил находящийся в Баку с визитом министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

В ходе визита Ф.У.Мамани посетил Аллею почетного захоронения, возложил цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Также он побывал в Аллее шехидов, где почтил память шехидов и возложил цветы к мемориалу "Вечного огня".

В рамках визита между министрами иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и Ф.У.Мамани состоялись встречи наедине и в расширенном составе.

Стороны отметили важность взаимных визитов для расширения дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Боливией. Ф.У.Мамани отметил важность первого официального визита в Баку. Министры обсудили широкие возможности сотрудничества в энергетической, экономической, торговой, горнодобывающей, образовательной и др. сферах.

Министры выразили взаимное уважение и поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Боливии.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы между странами и договорились о поощрении межпарламентского сотрудничества.

Министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанкой Республики и правительством Многонационального Государства Боливия об освобождении от визовых требований лиц с официальными/служебными паспортами".