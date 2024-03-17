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Генсек НАТО: Альянс имеет длительные отношения с Азербайджаном, сотрудничая в разных направлениях

Генсек НАТО: Альянс имеет длительные отношения с Азербайджаном, сотрудничая в разных направлениях НАТО имеет длительные отношения с Азербайджаном, и сотрудничество идет по разным направлениям.
Внешняя политика
17 марта 2024 г. 20:35
Генсек НАТО: Альянс имеет длительные отношения с Азербайджаном, сотрудничая в разных направлениях

НАТО имеет длительные отношения с Азербайджаном, и сотрудничество идет по разным направлениям.

Как передает Report, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Азербайджан - давний партнер НАТО, мы работаем вместе много лет. Ваш вклад в вопросы безопасности очень важен. Как вы правильно заметили, азербайджанские военные одни из последних покинули Афганистан в период вывода войск, так как они выполняли миссию по охране аэропорта, откуда выводились силы альянса. И это была критически важная задача", - отметил он.

Глава НАТО также поблагодарил Азербайджан его вклад в миссию по Косово.

По словам Столтенберга, это его первый визит в Баку в качестве генерального секретаря. Но в целом он ранее несколько раз бывал в Азербайджане, когда занимал пост министра энергетики Норвегии.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi: Alyansın Azərbaycanla uzunmüddətli əlaqələri var, müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq edir

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