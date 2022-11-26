ЕС: Между Азербайджаном и Арменией важны переговоры, ориентированные на результат

Между Азербайджаном и Арменией важны переговоры, ориентированные на результат.

Между Азербайджаном и Арменией важны переговоры, ориентированные на результат.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил 26 ноября в Баку на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

T.Клаар выразил намерение Европейского союза продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе, открытию коммуникаций.

Специальный представитель подчеркнул важность процесса нормализации и ориентированных на результат переговоров между Азербайджаном и Арменией.