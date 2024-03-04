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Ереван передаст Баку заблудившегося азербайджанского военного

Ереван передаст Баку заблудившегося азербайджанского военного Власти Армении приняли решение вернуть заблудившегося азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова на родину.
Внешняя политика
4 марта 2024 г. 23:04
Ереван передаст Баку заблудившегося азербайджанского военного

Власти Армении приняли решение вернуть заблудившегося азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова на родину.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении.

"В знак доброй воли и во исполнение соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне, о том, что военнослужащие обеих сторон, заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, Армения решила передать Руслана Панахова азербайджанской стороне", - говорится в заявлении пресс-службы СНБ.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачынского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях.

Армянская сторона сообщила, что пересекший границу азербайджанский солдат был задержан. После этого против него возбудили уголовное дело по нескольким сфабрикованным обвинениям.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Ruslan Pənahovu Azərbaycana təhvil vermək barədə qərar qəbul edib

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