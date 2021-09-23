Эрдоган: Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо

"Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена".

"Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам в ходе визита в США.

"Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", - сказал Эрдоган.