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Эрдоган: Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо

Эрдоган: Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо "Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена".
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 19:39
Эрдоган: Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо
Реджеп Тайип Эрдоган

"Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам в ходе визита в США.

"Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "S-400 səbəbindən Türkiyəyə davamlı təzyiq qəbuledilməzdir"

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