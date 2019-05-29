Эрдоган написал поздравление на странице в Twitter в связи со 101-летием АДР

Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган в связи со 101-летием Азербайджанской Демократической Республики написал поздравление на странице в Twitter.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Примите мои искреннние поздравления и пожелания в связи со 101-й годовщиной создания АДР. От своего имени и имени нашего народа я выражаю нашу любовь и передаю приветствия дружескому и братскому азербайджанскому народу и своему брату президенту Ильхаму Алиеву".

Р.Т.Эрдоган поделился аналогичным статусом на азербайджанском языке.