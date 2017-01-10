Посол Азербайджана: Африканские страны понимают, когда мы говорим о правах беженцев и вынужденно переселенных лиц - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Азербайджана в Эфиопии, а также по совместительству в Кении и Джибути Эльманом Абдуллаевым.

- Как Вы оцениваете деятельность посольства Азербайджана в Эфиопии с момента его открытия?

- Открытие посольства Азербайджана в Аддис-Абебе состоялось в марте 2015 года. Аддис-Абеба является политическим центром Африки, городом, где находится штаб-квартира Африканского Союза. Как вы знаете, 54 страны являются членами этого Союза и поэтому, можно сказать, что периодически здесь проходят разные мероприятия континентального характера, на которых обсуждаются вопросы регионального сотрудничества. Два раза в году здесь проводятся саммиты на уровне глав государств Африканского Союза. Один из этих саммитов, проводится обычно в январе и обязательно в Аддис-Абебе. Другой же саммит проводится обычно в июне-июле в столице другого африканского государства. Эта страна определяется на основе консенсуса и готовности страны принять саммит. Прошлое такое мероприятие проводилось в Руанде, в городе Кигали. В рамках этих саммитов проводятся также заседания министров иностранных дел и других отраслевых министерств.

Одной из главных причин, по которой было принято решение открыть посольство здесь в Аддис-Абебе, было сотрудничество с Африканским Союзом, в частности с Комиссией Африканского Союза, которая состоит из председателя и 8 комиссаров, отвечающих за определенную сферу. Следует упомянуть, что Аддис-Абеба является одним из крупных дипломатических центров в мире. В деятельность азербайджанского посольства входит сотрудничество с Комиссией Африканского Союза. Азербайджан является с 2011 года наблюдателем в Африканском Союзе. Поэтому задачей посольства является налаживание двустороннего сотрудничества с африканскими странами, развитие двусторонних отношений с Эфиопией. Начиная с июня мы также аккредитованы в соседних Джибути и Кении. Также мы аккредитованы при офисе ООН в Найроби, который является третьей крупной штаб-квартирой ООН. Этот офис также включает в себя различные программы, такие как UN Environment и UN Habitat.

- Как развиваются отношения Азербайджана со странами восточной Африки и континента в целом?

- У нас очень хорошо развивающиеся отношения, строится очень хороший и здоровый диалог с этими странами. Доказательством тому является недавний визит комиссара Африканского Союза по политическим вопросам Аиши Абдуллахи в Азербайджан, которая участвовала в Гуманитарном Форуме в Баку. Недавно в Баку была делегация из Эфиопии во главе с госсекретарем этой страны по делам культуры и туризма, а также министра обороны Джибути. Следует отметить, что было осуществлено два визита главы порта и свободной экономической зоны, а также председателя "Джибутийских Авиалиний" в Баку и был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Джибути, также между бакинским и джибутийским портами. Как вы знаете, порт Джибути является одним из стратегически важных и самых крупных портов Африки, который имеет большую историю. Недавно глава "Азербайджанских Авиалиний" Джахангир Аскеров посетил Джибути и во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании о налаживании грузовых авиаперевозок, которые будут осуществляться "Silk Way Cargo". Была достигнута договоренность по созданию совместного грузоперевозочного предприятия между Азербайджаном и Джибути.

Естественно, отношения с соседними странами развиваются бурно. Джибути, как Вы знаете, присоединилась к Контактной группе Организации Исламского Сотрудничества. Джибути с первых дней независимости Азербайджана всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте на сессиях Совбеза ООН.

С Кенией у нас отношения, практически, начали развивать с июня прошлого года. Я провел встречи с президентом, главой МИД, отраслевыми министрами, спикером этой страны. Мы работаем с Кенией в направлении увеличения товарооборота. Считаем, что у нас есть потенциал для экономического сотрудничества с Кенией и с Джибути тоже.

Мы видим африканский рынок привлекательным для азербайджанской продукции, поэтому развивая отношения с Джибути, это поможет нам вывести азербайджанскую продукцию на африканский рынок. С таким подходом мы рассчитываем вывести азербайджанскую продукцию в ближайшее будущее на этот рынок. Мы планируем провести в 2017 году азербайджано-кенийский бизнес-форум в Азербайджане. Это нам поможет провести презентации и познакомить кенийских бизнесменов с представителями частного сектора Азербайджана.

Естественно, наращивая отношения с Африканским Союзом, мы развиваем связи на континентальном уровне. Но делая первый шаг в этом направлении, мы должны говорить о Восточной Африке, которая объединяет 17 стран Африканского Союза. Кения и Джибути имеют крупные порты, через которые мы можем получить доступ в страны Восточной Африки. Это достаточный большой рынок (COMESA) для сбыта азербайджанской продукции на рынок с приблизительно 450-миллионным населением. Естественно, порты, свободные экономические зоны могут стать платформой для азербайджанских компаний. Такие рынки как Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия являются важными. Мы работаем для дальнейшего выхода наших компаний на эти рынки.

Другим главным продуктом Азербайджана является ASAN - интеллектуальный продукт, который может пользоваться спросом во всей Африке. Как Вы знаете, недавно в комиссии Африканского Союза прошла эксклюзивная презентация службы ASAN для представителей 54 стран Африканского Союза, которые собрались в Аддис-Абебе, и эта презентация, в целом, была по опыту Азербайджана в области предоставления общественных услуг и получила мировое признание и высокую оценку со стороны международных организаций, включая ООН. На заседании отраслевых министерств, отвечающих за общественные услуги, централизацию, урбанизацию был выражен большой интерес к опыту Азербайджана. Естественно, такая презентация в штаб-квартире Африканского Союза является очень важной платформой для Азербайджана для экспорта своего интеллектуального продукта в страны Африки. Сегодня Африка вступила на полосу развития, и у Африки имеется большой потенциал.

Наш товарооборот очень низкий. Естественно, это не соответствует нашему подходу, который мы хотели бы видеть. Имеется качественная азербайджанская продукция, которая может быть востребованной на этих рынках. Это и будет отправной точкой для увеличения нашего товарооборота. Мы должны работать в этом направлении.

Есть заинтересованность отдельных бизнес-кругов приехать в Азербайджан и на месте ознакомиться с нашей продукцией.

- В советское время многие африканские студенты получали образование в Баку. Имеются ли какие-либо наработки в восстановлении этой традиции и увеличении числа обучающихся в Баку студентов из африканских стран?

- Знаете, во время СССР одной из самых важных академических столиц был город Баку. Более 5000 африканцев закончили разные вузы Азербайджана. Из них более 800 - это эфиопские студенты. Естественно, сегодня африканцы очень хорошо помнят Баку и Азербайджан в целом. Для них это страна, которая заложила базу их интеллектуальному развитию и жизненному опыту. Благодаря сильному образованию в Азербайджане, многие официальные лица на африканском континенте овладели профессиональным опытом и могут предоставлять свои услуги благодаря образованию в Баку. Сегодня мы работаем в этом направлении. Уровень образования вузов Азербайджана высок и соответствует международным стандартам. Это важно для Африки.

Я бы очень хотел отметить университет АДА. Этот вуз пользуется большим интересом в Африке. Есть разные программы, в которых африканские страны участвуют. В этом году в первый раз по программе АДА Caspian Studies участвовала представительница Комиссии Африканского Союза. Чем больше представителей, институтов Африки будут участвовать в этих программах, тем больше они будут изучать Азербайджан, знать об этой стране, передавать информацию об Азербайджане своим коллегами. Это сильно помогает нам представлять Азербайджан, передавать знания о стране на континенте. АДА имеет большое значение для африканского континента в плане обмена опытом. В добавок к образованию, есть еще отдельные идеи о тренингах, например, обучение пилотов из Джибути. Сегодня это тоже является одним из направлений в нашей работе.

- Насколько популярна эта часть Африки среди азербайджанских туристов? И наоборот, какие мероприятия проводит посольство Азербайджана для популяризации туристических возможностей нашей страны?

- На данный момент наших туристов немного в этой части Африки. Эта часть Африки, особенно Кения и Эфиопия, имеют много интересных мест. Это очень интересное направление и сегодня идет закладка основы, на которой мы дальше будем работать с африканскими странами. С Танзанией, Кенией было бы интересно работать в области туризма. Эти страны со знаменитыми на весь мир сафари, привлекательными местами, туристическими островами.

Мы здесь уже полтора года. Мы, как посольство Азербайджана, работаем также в направлении привлечения африканских туристов в Азербайджан. Мы должны все больше и больше представлять информацию об Азербайджане. О нашей стране много знают еще и с советских времен. Это в основном те, кто учился и бывал в Азербайджане. Но есть и регионы, в которых об Азербайджане знают немного. Мы много работаем со СМИ в этом направлении, также проводим много мероприятий. Самой главной целью является максимально представить Азербайджан, рассказать о его месте на международной арене.

Также мы представляли бизнес возможности, спортивные достижения Азербайджана, что привлекло внимание СМИ. Мы используем любые тематические платформы для представления наших возможностей. Конечно, азербайджанская культура, кинематография, музыка, особенно привлекает представителей местной общественности, дипкорпуса. Недавно мы представили фильм "Аршин мал Алан". Два дня его показывали по местным каналам и на его презентации в одном из кинотеатров Аддис-Абебы принимали участие представители дипкорпуса, официальные лица.

- Насколько информированы граждане стран Восточной Африки об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте? Какие шаги предпринимает посольство для распространения информации об армянской агрессии?

- Это самый ключевой вопрос, и посольство в этом направлении интенсивно работает. Было несколько публикаций в эфиопских СМИ, в которых представлялась детальная информация о продолжающейся Арменией оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана. Все три страны (Эфиопия, Кения, Джибути - прим.) поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, так же как и все страны мира. Факты, в особенности информация о преступлениях, совершенных Арменией против азербайджанского народа, были широко освещены в местных СМИ. Естественно, позиция международных организации, в особенности резолюции Совбеза ООН, были также указаны. Африканские страны понимают, когда мы говорим о правах беженцев и вынужденно переселенных лиц. Когда мы говорим об этнических чистках, это затрагивает и их чувства, потому что они тоже пережили это. Вопрос оккупации 20% азербайджанских территорий и миллион беженцев, что является гуманитарной катастрофой, интенсивно обсуждается с дипломатическими представителями африканских стран.

- Несмотря на ускоренное развитие ряда африканских стран, уровень бедности на африканском континенте остается высоким. Какую гуманитарную помощь оказывает Азербайджан бедным странам Африки?

- С момента обретения независимости Азербайджан оказывает гуманитарную помощь странам с высоким уровнем бедности. Со стороны AIDA были проведены более тысячи операций по лечению катаракты. Во время одной из засух Азербайджан выделил средства Сомали. Также в борьбе с вирусом Эбола Азербайджан оказал большую поддержку. Африканские страны это ценят. Азербайджан был одной из тех стран, которая оказала немалую помощь странам Африки.