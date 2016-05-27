Российский эксперт: Сегодня Россия занимает более лояльную к Азербайджану позицию

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан является надежным партнером и союзником России, а также связующим звеном с Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявил российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов на круглом столе, посвященном развитию отношений между Россией, Азербайджаном и Ираном.

"Мы искренне считаем Азербайджан своим союзником. Считаю, что на фоне укрепления ирано-российских экономических отношений Азербайджану отводится большая роль, в частности, в контексте проекта транспортного коридора "Север-Юг", - подчеркнул эксперт.

Коснувшись темы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, специалист подчеркнул, что Нагорный Карабах – это азербайджанская земля.

"Думаю, Россия никогда не займет проармянскую позицию. Азербайджан такой же наш давний союзник, как и Армения, несмотря на постоянные крики из Армении, мол, что Армения является единственным союзником России на Южном Кавказе. Считаю, что, в любом случае, конфликт должен быть решен переговорным путем", - сказал он.

Е.Михайлов высказал мнение, что сегодня Россия занимает более лояльную к Азербайджану позицию, во всяком случае, налицо динамика в этом направлении.

Он также указал, что Азербайджан проигрывает информационную войну, во всяком случае, в российском медиаполе. "В России про азербайджанскую позицию в нагорно-карабахском конфликте узнают от армян. Азербайджану в этом плане следует выстроить более четкую линию информационного противостояния", - подчеркнул он.

В свою очередь азербайджанский политолог Фикрет Садыхов подчеркнул, что Азербайджан и Иран связывают многовековые исторические, культурные и религиозные узы.

"Обе страны сегодня заинтересованы в обеспечении региональной безопасности. Более того, этот вопрос – одна из приоритетнейших задач во внешней политике Азербайджана", - сказал он.

По его мнению, если в отношении с Россией у Азербайджана четко структурированные отношения стратегически партнерского характера, то с Ираном у Азербайджана добрососедские отношения.

"Мы с самого начала выступали против военного решения иранской ядерной проблемы. Более того, Азербайджан официально заявил, что никогда не станет площадкой для нанесения удара по Ирану. Кроме того, Иран и Азербайджан связывают масштабные транспортные проекты, которые решат множество вопросов экономического характера", - отметил политолог.

В свою очередь руководитель азербайджанского Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу указал на необходимость давления на Армению со стороны России и Ирана с учетом наличия соответствующих контактов и влияния для вывода войск с оккупированных территорий.

По его словам, сегодня Азербайджан налаживает отношения с различными субъектами Российской Федерации. В частности, он напомнил о визите главы Дагестана Рамазана Абдулатипова в Баку и визит руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева в Чечню.