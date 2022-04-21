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Эксперт: Азербайджан и Кыргызстан активизируют экономическое сотрудничество

Эксперт: Азербайджан и Кыргызстан активизируют экономическое сотрудничество Визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан является важным шагом в реализации большого потенциала сотрудничества между странами.
Внешняя политика
21 апреля 2022 г. 17:03
Эксперт: Азербайджан и Кыргызстан активизируют экономическое сотрудничество

Визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан является важным шагом в реализации большого потенциала сотрудничества между странами.

Об этом Report заявил независимый кыргызский политический исследователь и эксперт по безопасности Нурбек Бекмурзаев.

"Товарооборот между нашими странами составляет всего лишь 100 миллионов долларов, это мало, особенно для таких стран как Кыргызстан и Азербайджан, у которых очень много общего в культурном, языковом и историческом планах и большой потенциал для социального и экономического сотрудничества. В этом плане этот визит очень важен как первый и основополагающий шаг в реализации большого потенциала сотрудничества. Были подписаны важные стратегические документы, создающие рамки для развития сотрудничества и определяющие векторы, в которых оно будет осуществляться. Это торговля, инвестиции и образовательные проекты",- заявил Н. Бекмурзаев.

Самым важным из подписанных документов, как считает эксперт, стала Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, которая "дает знак о том, что намерения двух государств серьезны".

Нурбек Бекмурзаев
Нурбек Бекмурзаев

"Если судить по подписанным документам и приоритетам и возможностям двух государства, ожидается интенсификация сотрудничества в экономических и социальных сферах",- заявил Бекмурзаев.

Он отметил, что Азербайджан интересен для Кыргызстана как поставщик горюче-смазочных материалов (ГСМ), который позволит диверсифицировать рынок и как-то решить вопрос зависимости от России. Также, как напомнил эксперт, Садыр Жапаров призвал азербайджанских бизнесменов инвестировать в горно-добывающую, гидро-энергетическую и сельскохозяйственные сферы.

"В свою очередь Кыргызстан может экспортировать текстильную и сельхозпродукцию в Азербайджан",- подчеркнул эксперт.

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan, Kyrgyzstan intensifying economic co-op

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