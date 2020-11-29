Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с убийством Мохсена Фахризаде, главы Организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана.

Было подчеркнуто, что Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, решительно осуждает все формы и проявления терроризма.

Министры обменялись мнениями о перспективах двустороннего экономического сотрудничества. Было отмечено, что соответствующие вопросы должны быть подробно обсуждены соответствующими ведомствами.

Главы МИД также обсудили другие темы, вызывающие взаимный интерес.