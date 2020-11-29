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Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге

Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом
Внешняя политика
29 ноября 2020 г. 21:35
Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге
Джейхун Байрамов и Мохаммад Джавад Зариф

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с убийством Мохсена Фахризаде, главы Организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана.

Было подчеркнуто, что Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, решительно осуждает все формы и проявления терроризма.

Министры обменялись мнениями о перспективах двустороннего экономического сотрудничества. Было отмечено, что соответствующие вопросы должны быть подробно обсуждены соответствующими ведомствами.

Главы МИД также обсудили другие темы, вызывающие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verdi

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