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Джейхун Байрамов встретился с советником президента Восточного Тимора

Джейхун Байрамов встретился с советником президента Восточного Тимора Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране советником президента Восточного Тимора по вопросам внешней политики,
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 20:09
Джейхун Байрамов встретился с советником президента Восточного Тимора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране советником президента Восточного Тимора по вопросам внешней политики, руководителем Управления международных связей офиса президента Дионисио Бабо Соаресом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития отношений между Азербайджаном и Восточным Тимором в рамках двустороннего и многостороннего формата.

Стороны выразили взаимное согласие по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения неприсоединения.

Дионисио Бабо Соарес отметил, что его государство придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересовано в развитии двустороннего экономического сотрудничества.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with adviser to President of East Timor
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Timor Leste Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri ilə görüşüb

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