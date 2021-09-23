Джейхун Байрамов встретился с Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифом Фалахом Мубараком аль-Хаджрафом.
Как передает Report со ссылкой на МИД, на встрече было отмечено, что политические отношения между Азербайджаном и государствами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива находятся на высоком уровне и основаны на взаимном уважении и дружбе.
Они выразили уверенность, что бизнес-форум Совета сотрудничества Азербайджан-Персидский залив, который состоится в Баку, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития этого сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.
Генсек отметил, что позиция Азербайджана по бывшему конфликту всегда однозначно и полностью поддерживалась Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Советом, включая разработку Совместного Плана действий на 2021-2025 годы, а также вопросы региональной и международной безопасности.