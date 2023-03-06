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Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатибом в рамках Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5) и проинформировал его о провокациях Армении и препятс
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5) провел встречу с директором Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатиб и проинформировал ее о провокациях Армении и препятствиях на пути мирного процесса.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр проинформировал Диму Аль-Хатиб о постконфликтной ситуации в регионе, миротворческих шагах нашей страны, нормализации отношений с Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, сохраняющихся минных угрозах, а также о провокациях Армении и препятствиях на пути мирного процесса.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT rəsmisini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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