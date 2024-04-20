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Джейхун Байрамов принял посла Ирана по случаю завершения его дипмиссии

Джейхун Байрамов принял посла Ирана по случаю завершения его дипмиссии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии.
Внешняя политика
20 апреля 2024 г. 16:18
Джейхун Байрамов принял посла Ирана по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение развитием дружеских отношений и сотрудничества между двумя государствами, основанных на исторических корнях и взаимном уважении.

Посол Сейид Аббас Мусави поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Дж.Байрамов пожелал Сейиду Аббасу Мусави успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM receives outgoing ambassador of Iran
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İran səfirini diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib

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