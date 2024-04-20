Джейхун Байрамов принял посла Ирана по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Стороны выразили удовлетворение развитием дружеских отношений и сотрудничества между двумя государствами, основанных на исторических корнях и взаимном уважении.
Посол Сейид Аббас Мусави поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Дж.Байрамов пожелал Сейиду Аббасу Мусави успехов в дальнейшей деятельности.