Джейхун Байрамов принял посла Ирана по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение развитием дружеских отношений и сотрудничества между двумя государствами, основанных на исторических корнях и взаимном уважении.

Посол Сейид Аббас Мусави поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Дж.Байрамов пожелал Сейиду Аббасу Мусави успехов в дальнейшей деятельности.