Джейхун Байрамов: Азербайджан за решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств

Азербайджан выступает за решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Азербайджан выступает за решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Глава МИД затронул вопрос региональной безопасности.

"Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Интеграция новой власти в Сирии очень важна для нашего региона. Мы также с нетерпением ждем вступления в силу с завтрашнего дня перемирия между ХАМАС и Израилем. Мы надеемся, что это создаст условия для шагов в позитивном направлении. Азербайджан выступает за разрешение этого конфликта на основе принципов двух государств”, - добавил он.