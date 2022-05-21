Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана

«Поздравительное письмо, направление президентом США Джозефом Байденом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости - это оценка высокого уровня сотрудничества между двумя странами».

«Поздравительное письмо, направление президентом США Джозефом Байденом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости - это оценка высокого уровня сотрудничества между двумя странами».

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления правящей Партии ”Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

Депутат подчеркнул, что мир принял новые реалии в регионе, созданные Азербайджаном после 44-дневной Отечественной войны: «В поздравительном письме главы США основным моментом является то, что США заинтересованы в продолжении стратегического сотрудничества с Азербайджаном».

По его словам, одним из важнейших вопросов, особо отмеченных в письме, является выражение поддержки США независимости и суверенитета Азербайджана: «В этом проявление большого значения, которое США придают отношениям с нашей страной, и поддержки ведущей позиции Азербайджана на Южном Кавказе. В письме также отмечено, что США в ближайшие годы намерены еще больше расширить отношения с Азербайджаном. И это свидетельствует о растущем авторитете Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева в мире».

По словам функционера ПЕА, письмо Дж.Байдена накануне Дня государственной независимости Азербайджана в целом свидетельствует о том, что Белый дом в нынешней напряженной системе международных отношений видит и ценит решительный политический курс президента Ильхама Алиева.