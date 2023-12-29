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Долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января

Долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января Долгосрочные наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января.
Внешняя политика
29 декабря 2023 г. 12:16
Долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января

Долгосрочные наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января.

Как сообщает Report, об этом глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Оуэн Мерфи (Eoghan Murphy) заявил на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в состав долгосрочной миссии БДИПЧ войдут 26 наблюдателей.

Также внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые назначены на 7 февраля 2024 года, будут мониторить 11 международных экспертов из 9 стран-членов ОБСЕ и 280 наблюдателей краткосрочной миссии.

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Версия на английском языке OSCE/ODIHR long-term observers to arrive in Azerbaijan on January 3
Версия на азербайджанском языке ATƏT/DTİHB-nin uzunmüddətli missiyasının Azərbaycana gələcəyi tarix məlum olub

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