Долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января

Долгосрочные наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января.

Долгосрочные наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибудут в Азербайджан 3 января.

Как сообщает Report, об этом глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Оуэн Мерфи (Eoghan Murphy) заявил на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в состав долгосрочной миссии БДИПЧ войдут 26 наблюдателей.

Также внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые назначены на 7 февраля 2024 года, будут мониторить 11 международных экспертов из 9 стран-членов ОБСЕ и 280 наблюдателей краткосрочной миссии.