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Директор Report: Заявления Соловьева направлены на разжигание межнациональной розни

Директор Report: Заявления Соловьева направлены на разжигание межнациональной розни Заявления российского журналиста Владимира Соловьева касательно теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" направлены на разжигание межнациональной розни. Направлены на ухудшение взаимоотношений между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 17:47
Директор Report: Заявления Соловьева направлены на разжигание межнациональной розни

Заявления российского журналиста Владимира Соловьева касательно теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" направлены на разжигание межнациональной розни и ухудшение взаимоотношений между РФ и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире канала Baku TV.

По словам Гусейналиева, высказывания Соловьева в своей передаче на телеканале "Россия" продемонстрировали его предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

"Как мы все знаем, Соловьев заявил после теракта, что среди его участников вроде бы он слышал какие-то азербайджанские фамилии. Но именно на момент выхода передачи в эфир уже были известны основные подозреваемые и основные исполнители этого теракта. Там не было вообще никаких азербайджанских фамилий. Более того, привлекать отдельное внимание к тому, что теракт произошел в "Крокус Сити Холле", который, как известно, принадлежит азербайджанцам, тоже является явным признаком попытки разжечь межнациональную рознь", - сказал он.

Директор Report отметил, что у российского журналиста имеются достаточно тесные связи с армянской диаспорой.

"Из-за этих связей Соловьев не только пренебрегает объективностью и беспристрастностью, которые требуются для журналистской профессии, но и государственными интересами России. А это уже повод для отдельных органов, включая следственные органы Российской Федерации, разобраться в деятельности Соловьева и принять меры в его отношении", - подчеркнул Фуад Гусейналиев.

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