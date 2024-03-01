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Фуад Гусейналиев: ЕС стремится разжечь новый конфликт на Южном Кавказе

Фуад Гусейналиев: ЕС стремится разжечь новый конфликт на Южном Кавказе Европейский союз и другие отдельные страны подталкивают Армению не заключать мирное соглашение с Азербайджаном.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 11:34
Фуад Гусейналиев: ЕС стремится разжечь новый конфликт на Южном Кавказе

Европейский союз и другие отдельные страны подталкивают Армению не заключать мирное соглашение с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

Он подчеркнул, что Брюссель использует Ереван как инструмент для укрепления своего влияния в регионе.

"Они [ЕС] понимают, что на данном этапе политическая элита в Армении однозначно прозападная. Однако в Армении очень сильны "рычаги давления" России, как с военной, так и с экономической точки зрения", - отметил он.

По словам Гусейналиева, чтобы ослабить влияние Москвы на Армению, европейские страны стремятся разжечь новый конфликт в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Aİ Cənubi Qafqazda yeni münaqişənin alovlanmasına çalışır
Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: EU seeking to spark new conflict in South Caucasus

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