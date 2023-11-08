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Члены Бакинской инициативной группы поздравили Азербайджан

Члены Бакинской инициативной группы поздравили Азербайджан Главный редактор французского радио Kernews и газеты La balle Янник Уриен, бывший депутат Европарламента, генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп и лидер Партии свободы Мартиники, член парламента Мартиники Люк Фрэнс
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 17:38
Члены Бакинской инициативной группы поздравили Азербайджан

Главный редактор французского радио Kernews и газеты La balle Янник Уриен, бывший депутат Европарламента, генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп и лидер Партии свободы Мартиники, член парламента Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол поздравили азербайджанский народ с Днем Победы.

Как сообщает Report, они расценили победу Азербайджана как торжество справедливости и выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву по этому поводу.

Напомним, что все трое, будучи членами Бакинской инициативной группы, поддерживают инициативы Азербайджана в борьбе с колониализмом.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı Təşəbbüs Qrupunun üzvləri Azərbaycanı təbrik edib

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