Депутат Кнессета: Израиль выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "У Израиля с Азербайджаном сегодня очень хорошие, теплые отношения. Во время моего первого визита в Азербайджан, я стал этому свидетелем. Это показывает отношение к евреям, и это очень важно. Мы это видим и умеем ценить".

Об этом Report в Тель-Авиве заявил депутат Кнессета, член партии "Еш Атид" Йоэль Развозов.

"У нас есть много сфер, которые мы можем обсудить и по которым сотрудничать", - отметил он.

Депутат считает, что Израиль и Азербайджан могут успешно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере спорта.

Й.Развозов добавил, что помимо нефти и газа две страны также могут сотрудничать в сельском хозяйстве: "Для нас очень важен Азербайджан", - подчеркнул депутат.

Комментируя урегулирование нагорно-карабахского конфликта, член Кнессета отметил, что Израиль всегда выступает против кровопролития, за мирное его решение. При этом, Й.Развозов отметил, что Израиль всегда придерживается нейтралитета в вопросах зарубежных конфликтов, "как это было в украинско-российском конфликте".

Говоря о вопросе так называемого "геноцида армян", который несколько раз выносился на обсуждение комитета Кнессета, депутат сказал, что этот вопрос не стоит в повестке и не будет стоять: "Я люблю, когда есть факты, чтобы показать их. Пусть историки этим занимаются. Азербайджан для нас - друг. Я был на выставке, посвященной Ходжалы. Было больно смотреть на все эти фотографии".