О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 

Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 14:40
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, поздравительное сообщение турецкого министра было размещено на его официальной странице в Twitter.

“Вдохновившись героической победой братского Азербайджана в Отечественной войне, поздравляю Азербайджан с Днем Республики. В этом году 28 мая славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации! Азербайджан, живи счастливо под трехцветным флагом!", - написал М.Чавушоглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Şanlı Azərbaycan bayrağı bu il mayın 28-də işğaldan azad edilən torpaqlarda da dalğalanır"

Самое важное

Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам
28 мая 2021 г. 14:10
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:10
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
27 мая 2021 г. 18:54
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
27 мая 2021 г. 16:34
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
27 мая 2021 г. 15:53
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
27 мая 2021 г. 11:15
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
27 мая 2021 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi