Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, поздравительное сообщение турецкого министра было размещено на его официальной странице в Twitter.

“Вдохновившись героической победой братского Азербайджана в Отечественной войне, поздравляю Азербайджан с Днем Республики. В этом году 28 мая славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации! Азербайджан, живи счастливо под трехцветным флагом!", - написал М.Чавушоглу.