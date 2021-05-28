Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики - 28 Мая.
Как сообщает Report, поздравительное сообщение турецкого министра было размещено на его официальной странице в Twitter.
“Вдохновившись героической победой братского Азербайджана в Отечественной войне, поздравляю Азербайджан с Днем Республики. В этом году 28 мая славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации! Азербайджан, живи счастливо под трехцветным флагом!", - написал М.Чавушоглу.
Vatan Muharebesinde kazanılan destansı zaferin mutluluğuyla Can #Azerbaycan’ın Cumhuriyet Gününü kutluyorum. Şanlı Azerbaycan bayrağı bu yıl 28 Mayıs’ta işgalden azat edilen topraklarda da dalgalanıyor! Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Can Azerbaycan! #TekMilletİkiDevletpic.twitter.com/UHcw41KpH8