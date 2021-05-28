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Mövlud Çavuşoğlu: "Şanlı Azərbaycan bayrağı bu il mayın 28-də işğaldan azad edilən torpaqlarda da dalğalanır"

Mövlud Çavuşoğlu: "Şanlı Azərbaycan bayrağı bu il mayın 28-də işğaldan azad edilən torpaqlarda da dalğalanır" Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
Xarici siyasət
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28 May , 2021 13:39
Mövlud Çavuşoğlu: Şanlı Azərbaycan bayrağı bu il mayın 28-də işğaldan azad edilən torpaqlarda da dalğalanır
Mövlud Çavuşoğlu
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Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, türkiyəli nazirin təbrik mesajı onun rəsmi tvitter səhifəsində yerləşdirilib.

“Vətən Müharibəsində qazanılmış dastan kimi zəfərin sevinci ilə Can Azərbaycanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edirəm. Şanlı Azərbaycan bayrağı bu il mayın 28-də işğaldan azad edilən torpaqlarda da dalğalanır! Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, Can Azərbaycan!”, – M.Çavuşoğlu deyib.

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Rus versiyası Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 

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