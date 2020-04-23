Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь

Азербайджан оказал помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Report cо ссылкой на Sarajevotimes, сегодня в международный аэропорт Сараево прибудет самолет с гуманитарной помощью, направленной из Азербайджана для Боснии и Герцеговины.

От имени всех граждан министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич поблагодарил правительство и народ Азербайджана за их поддержку.

"Оказанная помощь стала результатом проведенной в прошлом месяце конференции, в ходе которой министр Радончич обратился с просьбой предоставить стране помощь в борьбе с коронавирусом", - отмечается в сообщении министерства безопасности БиГ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.