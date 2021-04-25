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Багдад Амреев: Заявление Байдена вызовет дальнейшую поляризацию между странами

Багдад Амреев: Заявление Байдена вызовет дальнейшую поляризацию между странами «Я очень огорчен заявлением президента США Джо Байдена по поводу событий 1915 года, которое явно несет политическую мотивацию в ущерб историческим фактам и подрывает надежды на сотрудничество и стабильность в регионе».
Внешняя политика
25 апреля 2021 г. 07:35
Багдад Амреев: Заявление Байдена вызовет дальнейшую поляризацию между странами

«Я очень огорчен заявлением президента США Джо Байдена по поводу событий 1915 года, которое явно несет политическую мотивацию в ущерб историческим фактам и подрывает надежды на сотрудничество и стабильность в регионе».

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

«События 1915 года необходимо изучать прозрачно и справедливо с учетом международного права и соответствующих международных документов. Использование искаженных исторических обвинений в адрес другой страны может сыграть только на руку тем, кто желает раздуть чувства ненависти, мести и вражды в обществе. Осуждаю заявление президента США, я считаю, что искажение истории с политическими целями или попытки "переписать историю" и ее использование для политического давления только вызовут дальнейшую поляризацию между странами и народами, что будет препятствовать миру и стабильности в нашем регионе.

В этом контексте я считаю инициативу Турции по созданию Совместной исторической комиссии для изучения историками событий 1915 года и открытия ее архивов похвальной. Это конструктивный подход и проявление доброй воли для всех, кто намеревается раскрыть исторические факты, чтобы установить справедливую память", - говорится в заявлении Б.Амреева.

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Версия на азербайджанском языке Bağdat Amreyev: “Baydenin bəyanatı ölkələr arasında daha çox qütbləşməyə səbəb olacaq”

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