Азербайджан примкнул к новой повестке ООН для решения проблем безработицы в мире

"Азербайджан вместе со 191 страной примкнул к новой повестке ООН для решения имеющихся в мире проблем неравенства, безработицы".

По сообщению Report, об этом в ходе своего выступления на XVI Бакинской международной конференции на тему "Роль омбудсменов в достижении справедливого мира и целей устойчивого развития" заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

По ее словам, в мире более чем 600 млн человек не имеют непосредственного доступа к очищенной питьевой воде: "В мире царит неравенство, и проблемы все еще остаются. В мире все еще существует более 200 млн безработных. Около 100 млн молодых людей не имеют возможности получить первоначальное образование. Для решения этих проблем Азербайджан со 191 страной примкнул к новой повестке ООН".

Замминистра отметила, что Азербайджан добился сокращения бедности вдвое: "Азербайджан вошел в список 18 стран, добившихся сокращения бедности".