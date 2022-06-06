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Азербайджанская делегация посетила Грузию

Азербайджанская делегация посетила Грузию Делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сахибом Нагиевым посетила Грузию.
Внешняя политика
6 июня 2022 г. 15:42
Азербайджанская делегация посетила Грузию

Делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сахибом Нагиевым посетила Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в состав делегации также вошли сотрудники министерства иностранных дел и Государственного комитета по работе с диаспорой.

Члены делегации с участием посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева и сотрудников посольства почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в Тбилиси.

В рамках визита, который продлится до 11 июня, делегация посетит тбилисскую Джума-мечеть, проведет встречи в Управлении мусульман Грузии, Государственном агентстве по религиозным вопросам и других структурах.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation visits Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edib

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