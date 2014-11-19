Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 87-ое место во всемирном рейтинге благотворительности за этот год, составленном Charities Aid Foundation (CAF). Как сообщает Report, всемирный индекс благотворительности составляется на основе данных института Гэллапа и охватывает 135 стран мира. В нем отражено насколько население этих стран активно в сфере благотворительности.

Лидируют в рейтинге Мьянма и США, в первую десятку также вошли Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Австралия, Малайзия, Великобритания, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго.

Грузия заняла 116 место в рейтинге, Армения - 124, Россия – 126, а Турция – 128.

Замыкают список Черногория (135), Эквадор (134), Палестина (133), Венесуэла (132) и Йемен (131).

Charities Aid Foundation утверждает, что WGI является крупнейшим исследованием из когда-либо проводившихся, изучающим благотворительное поведение во всем мире. Рейтинг составляется ежегодно с 2010 года.