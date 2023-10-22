О нас

Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозах

Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозах Сборная Азербайджана по футболу людей с ампутированными конечностями состоит в основном из жертв взрывов мин и надеемся, что вскоре они примут участие в чемпионате мира по футболу среди лиц с ампутированными конечностями.
Внешняя политика
22 октября 2023 г. 20:28
Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозах
Хикмет Гаджиев

Сборная Азербайджана по футболу людей с ампутированными конечностями состоит в основном из жертв взрывов мин и надеемся, что вскоре они примут участие в чемпионате мира по футболу среди лиц с ампутированными конечностями.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан в результате 30-летней оккупации Армении входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. Надеемся, что благодаря сильному футболу и в рамках концепции Sportforpeace (спорт во имя мира - ред.) азербайджанская футбольная команда людей с ампутированными конечностями внесет свой вклад в повышение глобальной осведомленности об опасностях "семян смерти" - мин", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mina təhlükələri haqqında qlobal məlumatlılığın artırılmasına töhfə verəcək

Самое важное

Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
21 октября 2023 г. 16:48
Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
ФотоСкоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
21 октября 2023 г. 12:57
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
21 октября 2023 г. 12:14
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
20 октября 2023 г. 14:09
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi