Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозах
Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозахСборная Азербайджана по футболу людей с ампутированными конечностями состоит в основном из жертв взрывов мин и надеемся, что вскоре они примут участие в чемпионате мира по футболу среди лиц с ампутированными конечностями.
Сборная Азербайджана по футболу людей с ампутированными конечностями состоит в основном из жертв взрывов мин и надеемся, что вскоре они примут участие в чемпионате мира по футболу среди лиц с ампутированными конечностями.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан в результате 30-летней оккупации Армении входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. Надеемся, что благодаря сильному футболу и в рамках концепции Sportforpeace (спорт во имя мира - ред.) азербайджанская футбольная команда людей с ампутированными конечностями внесет свой вклад в повышение глобальной осведомленности об опасностях "семян смерти" - мин", - говорится в сообщении.
#Amputee Football Team of Azerbaijan is mainly composed of victims' of landmines blast and hope that they will soon take part in World Amputee Football Chaimpionships. Azerbaijan is among the most contaminated countries in the world with landmines as a result of Armenia's 30… pic.twitter.com/KX1RVZMjpl