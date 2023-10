Азербайджан внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минных угрозах

Сборная Азербайджана по футболу людей с ампутированными конечностями состоит в основном из жертв взрывов мин и надеемся, что вскоре они примут участие в чемпионате мира по футболу среди лиц с ампутированными конечностями.

Как сообщает Report , об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан в результате 30-летней оккупации Армении входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. Надеемся, что благодаря сильному футболу и в рамках концепции Sportforpeace (спорт во имя мира - ред.) азербайджанская футбольная команда людей с ампутированными конечностями внесет свой вклад в повышение глобальной осведомленности об опасностях "семян смерти" - мин", - говорится в сообщении.