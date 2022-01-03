Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН о равном доступе к вакцинам

«Азербайджан гордится тем, что поддерживает новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин, и, как председатель Движения неприсоединения, будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и

"Азербайджан гордится тем, что поддерживает новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин, и, как председатель Движения неприсоединения будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для всех людей мира".

Как передает Report, эти мнения были опубликованы в Twitter-аккаунте постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"Присоединяюсь к новогодней резолюции 76-го председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Я поддерживаю равенство вакцинации", - говорится в заявлении постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева.