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Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН о равном доступе к вакцинам

Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН о равном доступе к вакцинам «Азербайджан гордится тем, что поддерживает новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин, и, как председатель Движения неприсоединения, будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и
Внешняя политика
3 января 2022 г. 08:10
Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН о равном доступе к вакцинам

"Азербайджан гордится тем, что поддерживает новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин, и, как председатель Движения неприсоединения будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для всех людей мира".

Как передает Report, эти мнения были опубликованы в Twitter-аккаунте постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"Присоединяюсь к новогодней резолюции 76-го председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Я поддерживаю равенство вакцинации", - говорится в заявлении постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева.

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