Азербайджан подал заявку на членство в "Исламской восьмерке"

"Мы обсуждаем, что будем делать для дальнейшего укрепления организации D-8 ("Исламская восьмерка"). В настоящее время в организации председательствует Бангладеш. Мы поставили перед собой цели до 2030 года, которые нужно пересмотреть".

"Мы обсуждаем, что будем делать для дальнейшего укрепления организации D-8 ("Исламская восьмерка"). В настоящее время в организации председательствует Бангладеш. Мы поставили перед собой цели до 2030 года, которые нужно пересмотреть".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу TV 100 заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Например, можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20? Мы работали над этим во время нашего председательства в D-8. Необходимо уточнить критерии членства", - заявил глава МИД Турции.

"Исламская восьмерка" (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, индонезией, Ираном, малайзией, Пакистаном и Турцией. Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции "Сотрудничество в развитии".