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Азербайджан обсудил возможности партнерства с СВМДА в рамках COP29

Азербайджан обсудил возможности партнерства с СВМДА в рамках COP29 Азербайджан обсудил возможности партнерства с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках COP29.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 19:09
Азербайджан обсудил возможности партнерства с СВМДА в рамках COP29

Азербайджан обсудил возможности партнерства с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках COP29.

Как сообщили Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем.

На встрече было выражено удовлетворение в связи с переходом председательства в СВМДА к Азербайджану.

Стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА, в том числе председательство в Деловом совете организации, подготовку к седьмому пленарному заседанию Делового совета и девятому Деловому форуму, которые планируется провести в Бишкеке в четвертом квартале 2024 года, а также вопросы регионального экономического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan AQEM ilə COP29 çərçivəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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