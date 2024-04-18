Азербайджан обсудил возможности партнерства с СВМДА в рамках COP29

Азербайджан обсудил возможности партнерства с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках COP29.

Азербайджан обсудил возможности партнерства с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках COP29.

Как сообщили Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем.

На встрече было выражено удовлетворение в связи с переходом председательства в СВМДА к Азербайджану.

Стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА, в том числе председательство в Деловом совете организации, подготовку к седьмому пленарному заседанию Делового совета и девятому Деловому форуму, которые планируется провести в Бишкеке в четвертом квартале 2024 года, а также вопросы регионального экономического сотрудничества.