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Хикмет Гаджиев: Азербайджан изменил геополитику в регионе

Хикмет Гаджиев: Азербайджан изменил геополитику в регионе Азербайджан изменил геополитику в регионе и начал новую мирную повестку для преобразований в регионе Южного Кавказа в целом
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 11:21
Хикмет Гаджиев: Азербайджан изменил геополитику в регионе
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Азербайджан изменил геополитику в регионе и начал новую мирную повестку для преобразований в регионе Южного Кавказа в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

"В результате 44-дневной войны окончательная победа Азербайджана предоставила дополнительные возможности для интегрированного Южного Кавказа и усилий по миростроительству в этом регионе",- сказал он.

Он добавил, что стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы наряду с победой в войне, достигнуть и мира. "В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев предложил начать мирные переговоры с Арменией с единственным принципом признания суверенитета друг друга и территориальной целостности",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan regionun geosiyasi mənzərəsini dəyişdi”

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