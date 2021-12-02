Хикмет Гаджиев: Азербайджан изменил геополитику в регионе

Азербайджан изменил геополитику в регионе и начал новую мирную повестку для преобразований в регионе Южного Кавказа в целом

Азербайджан изменил геополитику в регионе и начал новую мирную повестку для преобразований в регионе Южного Кавказа в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

"В результате 44-дневной войны окончательная победа Азербайджана предоставила дополнительные возможности для интегрированного Южного Кавказа и усилий по миростроительству в этом регионе",- сказал он.

Он добавил, что стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы наряду с победой в войне, достигнуть и мира. "В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев предложил начать мирные переговоры с Арменией с единственным принципом признания суверенитета друг друга и территориальной целостности",- добавил он.