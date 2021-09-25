Азербайджан и МККК обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Международного комитета красного креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений, выразили надежду на дальнейшее развитие успешного сотрудничества.

Министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, в особенности о связанных с минами опасностях, проводимых на освобожденных от оккупации восстановительных работах.

В свою очередь, президент МККК поблагодарил Дж.Байрамова за предоставленную информацию и рассказал о проводимой в этом направлении работе. Он подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере и реализация проектов в регионе будет продолжена и дальше.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями касательно гуманитарной деятельности.