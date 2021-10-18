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Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований "Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов".
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 11:33
Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов.

Как сообщает Report, документ был подписан сегодня в Баку в рамках встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с прибывшим с официальным визитом заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам главы МИД Азербайджана, безвизовый режим между странами будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма.

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