Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

"Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов".

Азербайджан и Катар подписали подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов.

Как сообщает Report, документ был подписан сегодня в Баку в рамках встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с прибывшим с официальным визитом заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам главы МИД Азербайджана, безвизовый режим между странами будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма.